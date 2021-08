La Lazio poco prima dell’inizio del match ha pubblicato un video dedicato a Ciro Immobile sui profili social.

Re Ciro. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone la squadra di Maurizio Sarri sfida il Sassuolo. Così come contro il Twente l’attacco sarà guidato da Ciro Immobile, che indosserà la fascia da capitano per la seconda volta consecutiva dopo l’addio di Lulic. La Lazio poco prima dell’inizio del match ha pubblicato un video dedicato al numero 17 sui profili social con una corona affiancata al nome del 17 biancoceleste come commento.

