Tutto il mercato della Lazio ruota attorno all’indice di liquidità. Ma quali possono essere le soluzioni? Tutti i dettagli

Indice di liquidità. Ormai tutti sanno che il mercato della Lazio ruota attorno a quest’espressione. La soluzione per sbloccare il tutto è senza alcun dubbio rappresentata da una cessione. Oltre al rebus Correa, come sottolinea il Corriere dello Sport, occhio anche a Luiz Felipe, il cui rinnovo sarebbe vincolato alle richieste, e a Lazzari. Infatti, visto l’infortunio di Hateboer, l’Atalanta potrebbe puntare l’ex Spal.

Il noto quotidiano romano però rivela che le soluzioni potrebbero anche essere altre, principalmente due, ossia il prestito ponte o l’aumento di capitale. Il patron Lotito però sarebbe stato chiaro: nessuna di queste due opzioni farebbe al suo caso. Nessun prestito per evitare debiti e nessun aumento di capitale, in quanto detiene già il 67% dell’azionariato e dovrebbe dichiarare l’OPA e ottenere il delisting della società già quotata in Borsa. L’unica soluzione dunque sarebbe quella che riguarda le cessioni. Il tempo è poco e va subito data una svolta.

