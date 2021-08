Non è mai facile convivere con la disabilità ed è ancora più difficile farlo quando si vive in contesti barrieranti. Barriere fisiche e mentali, é il caso di dire, perché se oggi Saverio è stato costretto a tornare a casa, senza poter trascorrere una giornata al mare, la colpa è di chi guarda le cose solo dal suo punto di vista, senza pensare che anche semplice una passerella di accesso alla spiaggia libera di Giovino è essenziale per chi è costretto a convivere con una disabilità.

“È vergognoso ogni giorno è la stessa storia, vorrei portare mio figlio a trascorrere un paio di ore al mare e sono costretto a tornare a casa – ha detto Vitaliano Corosoniti – hanno rimosso il segnale che delimita il posto auto per i disabili, le macchine occupano l’ingresso della rampa di accesso e siamo sempre costretti a fare marcia indietro. Ho segnalato anche ieri il fatto ai Vigili Urbani, ma da luglio la situazione è questa – ha proseguito – sono amareggiato, c’è troppa insensibilità.”

Saverio è un ragazzo speciale, non è sulla sedia a rotelle ma ha problemi di deambulazione e una grave forma di autismo, per la quale dovrebbe sempre vivere in contesti facilitanti, perché anche il tragitto per raggiungere la spiaggia per lui può risultare difficoltoso. E così, mentre a pochi metri si disputava “Il Giro d’Italia a nuoto 2021” contro ogni tipo di barriera architettonica, Saverio è stato costretto a rientrare a casa, senza poter fare un bagno a mare in un caldo sabato di agosto.