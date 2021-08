Lucas Leiva, attraverso il proprio canale Instagram commenta il pareggio nell’amichevole contro il Sassuolo

Lavorare, lavorare, lavorare. Lucas Leiva sceso in campo nell’amichevole del Benito Stirpe di Frosinone pareggiata dalla Lazio 1-1 contro il Sassuolo, al termine del match attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha voluto commentare il risultato contro la squadra emiliana e fare un bilancio in vista della prima partita in campionato contro l’Empoli: «Il lavoro è il unico modo per creare qualcosa di speciale. Preparazione finita , adesso un’altra settimana per prepararci bene che la serie A torna. Bello rivedere il tifoso allo stadio»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

L’articolo Lazio Sassuolo, Lucas Leiva: «Bello rivedere i tifosi allo stadio» -FOTO proviene da Lazio News 24.