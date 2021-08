La giornata vedrà protagonista anche Moreno Pesce, con il sopralluogo ai tracciati adatti a persone disabili e con la presentazione del libro “L’arto fantasma e le mia paure”

Val di Zoldo (Dolomiti Bellunesi) – Le emozioni dell’edizione 2021 di Dolomiti Extreme Trail rivivranno martedì 17 agosto. In piazza a Forno di Zoldo, infatti, ci sarà la proiezione del video ufficiale dell’evento andato in scena a metà giugno e che ha visto la partecipazione di un migliaio di concorrenti, provenienti da 34 nazioni. Il video, curato da MoviEB produzioni visive, verrà proiettato sul maxi schermo allestito nella piazza centrale di Forno a partire dalle 21. «La proiezione è ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate della Val di Zoldo, un momento che vogliamo condividere con residenti e turisti per rivivere le emozioni della gara ma anche per lanciarci verso la nuova edizione, nel 2022 fissata dal 10 al 12 giugno» spiegano i coordinatori dello staff organizzativo, Corrado De Rocco e Paolo Franchi.

Alla serata Dxt, che si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative anticovid, interverrà anche Moreno Pesce: l’atleta paralimpico presenterà il libro “L’arto fantasma e le mie paure”, pubblicazione nella quale racconta la sua vita e le sue imprese in montagna.

«Con Moreno, che ha partecipato all’ultima Dolomiti Extreme Trail, cimentandosi sul tracciato più corto, quello di 11 chilometri e 700 metri di dislivello, abbiamo iniziato un progetto di inclusione al quale stiamo lavorando in maniera importante» dicono ancora De Rocco e Franchi. «L’obiettivo è far sì che l’andare in montagna possa diventare un’opportunità sempre più a portata anche delle persone con disabilità. Proprio nella giornata di martedì effettueremo un sopralluogo ai tre percorsi che abbiamo individuati, in Val Pramper, a Pratoront e a Palafavera, tracciati che ci auguriamo possano diventare percorribili da atleti con disabilità, anche con le carrozzine, nel giro di breve tempo, magari già nel 2022».

Per rendere tutto ciò possibile, il comitato Dxt sta lavorando intensamente in sinergia con diverse realtà locali e non solo, in particolare con il Gruppo Matches (www.gruppomatches.com), agenzia di comunicazione che cura l’organizzazione di eventi internazionali guidata da Andrea Cicini, romano di origine zoldana. «La scorsa primavera insieme a Dolomiti Extreme Trail e a Moreno Pesce abbiamo dato avvio a un progetto che renda accessibile la montagna a un pubblico più vasto, un progetto di inclusione al quale crediamo molto»

Per approfondimenti: www.dolomitiextremetrail.com.

