Il quotidiano milanese Libero si sofferma sull’addio al Cagliari di Radja Nainggolan per andare all’Anversa. «Scelta di portafoglio»

Libero non ha dubbi: «Nainggolan all’Anversa? È stata una scelta di portafoglio, non di cuore».

Secondo il quotidiano milanese, il centrocampista belga, ormai svincolatosi dall’Inter, avrebbe inaspettatamente abbandonato la pista Cagliari e rifiutato l’offerta del Besiktas non per ragioni affettive ma esclusivamente per motivi economici. L’Anversa offriva infatti al suo figliol prodigo il doppio rispetto a quanto prospettato dai sardi che si trovano invece a dover fare i conti con un mercato sempre più in salita.

