Vincenzo Mirra, ex calciatore della Lazio, è intervenuto sulle frequenze della radio ufficiale del club. Le sue parole su Sarri

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex biancoceleste Vincenzo Mirra ha parlato dei biancocelesti e del campionato che si apprestano ad affrontare con Sarri in panchina.

Le sue parole: «Sarri utilizza solo la difesa a 4, inizialmente potrebbero esserci delle difficoltà perché la squadra è abituata a giocare diversamente. Non è detto che difendendo a zona si subiscano meno gol, è una questione di organizzazione. Per quanto riguarda l’attacco invece, le squadre dell’allenatore toscano hanno sempre fatto tanti gol. Acerbi e Luiz Felipe? Il primo è molto intelligente e saprà adattarsi, il brasiliano è reattivo e potrà fare bene a meno di infortuni. In generale bisogna capire bene i movimenti. Inizio di campionato facile? Potrebbe essere agevole affrontare le neopromosse, ma con il giusto atteggiamento. L’entusiasmo di approcciare una categoria superiore potrebbe mettere in difficoltà i biancocelesti»

