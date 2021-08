Torino. Una bella Atalanta cade 3-1 sul campo della Juventus. Non basta il rigore realizzato da Muriel e le giocate di Ilicic e Pessina per scardinare la rocciosa retroguardia bianconera. Tante le note positive e le soluzioni tattiche messe in mostra di fronte a un’avversaria di assoluto valore.

Gasperini decide di provare la difesa titolare (Djimsiti-Demiral-Palomino) in vista della prima di campionato

contro il Torino in cui Toloi sarà squalificato. Non mancano le solite rotazioni con Demiral che scambia la posizione con Pasalic per permettere al croato di impostare al centro della difesa.

La gara inizia su ottimi ritmi, le squadre appaiono in buona forma e sembra di assistere a una partita vera con in palio punti pesanti.

Basta poco tempo ai tifosi presenti all’Allianz Stadium per vivere le prime emozioni della serata. Al quinto minuto Ilicic effettua un passaggio filtrante per Muriel, il colombiano fa la sponda per l’arrivo di Gosens che in corsa colpisce a botta sicura centrando l’incrocio dei pali.

I padroni di casa non rimangono a guardare e con i capovolgimenti di fronte veloci di Chiesa e Dybala mettono in ginocchio la Dea. Basta un posizionamento da rivedere della difesa di Gasperini all’ottavo per scatenare un contropiede fulmineo su calcio d’angolo a favore.

Scambio nello stretto Ronaldo– Chiesa, l’Atalanta si fa trovare scoperta e Dybala in scivolata buca l’incolpevole Musso sull’assist al bacio del figlio d’arte.

Al quarto d’ora percussione centrale di Pessina, nella mischia la sfera arriva a Freuler che manda a vuoto Bonucci e conquista con esperienza un calcio di rigore trasformato da Muriel.

Neanche il tempo di battere il calcio d’inizio che i bergamaschi vanno vicinissimi al raddoppio grazie all’aggressività nel recupero palla.

Muriel con i suoi soliti giochi di gambe chiama all’intervento Szczesny ma Ilicic manca l’appuntamento con il tap in vincente, calciando sull’esterno della rete.

La mezz’ora porta in dote un’altra grande occasione per gli ospiti: Ilicic sale in cattedra, Pessina si stacca dalla linea difensiva bianconera e libera con il tacco Muriel per la conclusione mancina alta sopra la traversa.

Punteggio in parità fino alla fiammata di Bernardeschi a sette minuti dallo scadere della prima frazione di gioco. Il numero 20 di Allegri controlla la sfera dalla distanza, approfitta della lentezza dell’Atalanta nella copertura dello specchio della porta e fa partire un bolide imparabile per Musso.

Nella ripresa gli allenatori sfruttano l’amichevole per mettere in campo anche chi ha bisogno di recuperare il ritmo partita, Malinovskyi di rientro dall’infortunio è uno di questi.

Pochi i guizzi da entrambe le parti, Demiral si immola sulla linea per respingere di testa il tiro a botta sicura di Ramsey mentre i nerazzurri muovono la sfera sulla trequarti e si rendono pericolosi con le combinazioni Ilicic Pessina.

Allo scadere arrotonda il punteggio sul 3-1 la truppa di Allegri. Lovato si fa scavalcare dal lancio perfetto di Pellegrini a premiare Kulusevski che serve sulla linea di porta Morata per la rete che chiude il match.

Risultato troppo severo per una squadra che ha messo in mostra una buona manovra e qualche giocata di alta classe.

Il primo appuntamento ufficiale della stagione contro il Torino sabato prossimo alle 20.45 è alle porte e la Dea è pronta.