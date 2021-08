“Scrivere un ricordo di Gino non è facile – ammette Gianni Locatelli -. Il gruppo Emergency di Bergamo si è costituito poco dopo la nascita di Emergency nel 1994 e da allora sono stati tanti i momenti di incontro e di condivisione di quella idea di pace che Emergency rappresenta. Di questa idea Gino ne è il testimone. Ricordo la prima volta che lo vidi, era il 1996 e io frequentavo il Liceo di Trescore. Gino era stato invitato da Gianmario Vitali per incontrare gli studenti. Dopo quell’incontro venne fondato il gruppo di Bergamo e Gino tornò molte volte nella nostra città. Ricordo la presentazione del libro Pappagalli verdi, le tante presenze a Molte Fedi, l’indimenticabile incontro con Ermanno Olmi al palazzetto dello dello Sport. In ogni occasione ho incontrato migliaia di persone che condividevano quella visione di pace di cui oggi abbiamo estremo bisogno e che Gino incarnava. Gino è stato un uomo capace di realizzare un ideale curando più di 6 milioni di esseri umani grazie ad Emergency. Il gesto migliore che possiamo fare per ricordare Gino è continuare a condividere l’idea di Pace che Emergency rappresenta”.