Gli Ultras del Pisa hanno annunciato, attraverso una nota, la loro presenza questa sera in trasferta nella sfida contro il Cagliari

Gli Ultras del Pisa hanno annunciato, attraverso una nota, la loro presenza questa sera in trasferta nella sfida contro il Cagliari.

«Come gruppi organizzati dopo aver valutato attentamente sia la situazione generale che le più recenti norme e regolamenti per l’accesso agli stadi, comunichiamo che cercheremo di seguire il Pisa esclusivamente nelle gare esterne, rinunciando, per il momento, ad entrare in casa. Troppo basso il numero di biglietti concesso per un settore popolare come la Curva Nord: non intendiamo partecipare alla corsa al biglietto né a formule particolari di distribuzione dei tagliandi. Quando ci saranno le condizioni, speriamo il prima possibile, torneremo ad essere presenti. Per quanto riguarda le trasferte, proveremo a farle tutte, secondo quella che è la nostra storia e la nostra maniera, valutando volta per volta le condizioni. Intanto, dopo molti mesi di assenza forzata dagli spalti, ci accingiamo ad essere presenti a Cagliari».

L’articolo Ultras Pisa: «Saremo presenti in trasferta a partire da stasera a Cagliari» proviene da Cagliari News 24.