Belluno, 14 – 08 – 21 Alle 14.20 circa il Soccorso alpino di San Vito di Cadore è stato allertato per un anziano ruzzolato nel bosco in località Pradelles, sotto Cima la Sentinella. F.O., 82 anni, di San Vito di Cadore (BL), che lamentava dolori al bacino e si trovava con la persona che aveva dato d’allarme, è stato raggiunto da una squadra. Stabilizzato e imbarellato, l’infortunato è stato trasportato alla jeep e da lì all’ambulanza in attesa all’altezza del Rifugio Senes.

Su richiesta del gestore, la Centrale operativa del Suem ha inviato il Pelikan al Rifugio Berti, dove si era presentata una donna trentina di 49 anni, con un probabile trauma alla spalla. L’escursionista è stata accompagnata all’ospedale di San Candido.

I soccorritori della Val Pettorina hanno invece dato indicazioni telefoniche a un escursionista trevigiano, A.D., 46 anni, di Asolo, che aveva smarrito la traccia scendendo da Forcella delle Fontane verso Malga Valbona in in giro ad anello e non trovava più i segnali. Capito dove poteva trovarsi, il Soccorso alpino ha reindirizzato l’uomo, facendolo tornare sul percorso corretto.

Il Soccorso alpino della Val Biois è intervenuto sotto Punta Palazza, a Vallada Agordina, dove un escursionista di Venezia, R.R., 33 anni, si era fatto male a una caviglia, aveva cercato di scendere, ma non era stato più in grado di proseguire. Un soccorritore lo ha raggiunto a piedi a 1.950 metri di quota per verificare le sue condizioni, seguito dal tecnico di elisoccorso calato con un verricello di 20 metri dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo aver sbarcato l’equipe medica a valle. Infortunato e soccorritore sono stati recuperati e trasportati al campo base.

Belluno, 14 – 08 – 21 Alle 11 il Soccorso alpino di Livinallongo è stato allertato per un giovane ciclista tedesco caduto dalla propria mountain bike, mentre con un amico stava scendendo lungo la pista Burz, sopra Arabba. Il ventenne è stato raggiunto da una squadra in jeep che lo ha medicato per un taglio sotto il ginocchio e, dopo averlo caricato a bordo, lo ha accompagnato fino all’ospedale di Corvara.

Verso le 12.20 una squadra del Soccorso alpino di Agordo è salita al Rifugio Vazzoler dove era arrivata un’escursionista di Bassano del Grappa (VI), che non poteva più proseguire per un forte dolore al ginocchio. La ragazza di 25, che aveva passato la notte al Rifugio Tissi con un’amica, sarebbe dovuta scendere dal Lago Coldai verso i Piani di Pezzè, ma dato il male alla gamba aveva optato per il percorso più pianeggiante verso il Vazzoler, senza poter però più avanzare una volta giunta lì. I soccorritori la hanno quindi riaccompagnata fino ad Alleghe assieme all’amica e si sono allontanate autonomamente.

Borgo Valbelluna (BL), 14 – 08 – 21 Attorno alle 13 il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato per una famiglia di Borgo Valbelluna (BL), in difficoltà nella zona del Castello di Zumelle. Padre, madre e due bimbi di 4 e 6 anni, erano partiti da Villa di Villa, a Mel, risalendo il corso del torrente Terche per poi spostarsi sul torrente Rui che porta alla Grotta Azzurra. Arrivati a un certo punto, però, bloccati dalle pozze d’acqua, gli escursionisti si sono spostati dal greto, provando a risalire lungo una scarpata, finché si sono trovati bloccati sotto una parete di 15 metri, impossibilitati a ritornare sui propri passi. Fortunatamente da quel punto con copertura telefonica hanno dato l’allarme, fornendo coordinate abbastanza precise, anche se poi i soccorriori arrivati in zona non sono più riusciti a contattarli. Dalle indicazioni, la squadra è riuscita a raggiungere la famiglia e, dopo aver attrezzato la sosta, uno alla volta li ha calati, prima per 60, poi dopo essersi spostati più a lato per altri 20 metri. Una volta sul greto, soccorritori e famiglia sono risaliti al Castello di Zumelle.

