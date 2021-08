Ieri in Molise c’erano stati 21 contagi (tasso al 4.3%) e 14 guariti.

3 CONTAGI MA 17 GUARITI. OGGI NIENTE VACCINI

3 persone contagiate: questo il bilancio dell’ultimo bollettino Asrem, quello di oggi 15 agosto. Sono 99 i tamponi processati (dunque il tasso di positività è del 3%) ma il calo è comprensibile dal momento che si tratta di un giorno festivo. Oggi anche la campagna vaccinale che prosegue senza sosta da mesi si è fermata.

Le persone risultate positive sono di Campobasso, Jelsi e San Martino in Pensilis. Molti di più i guariti, 17: 4 di Isernia, 4 di Campobasso, 3 di Frosolone, e poi ancora di Bojano, Campolieto, Guglionesi, Mirabello, Sessano del Molise e Termoli. Attualmente sono 147 i positivi in regione, in calo rispetto a ieri.

DUE PERSONE DIMESSE DA MALATTIE INFETTIVE. IN 7 AL CARDARELLI PER COVID

La notizia migliore di oggi è che due delle persone ricoverate giorni fa in Malattie Infettive sono state dimesse, giudicate dunque clinicamente guarite. Si tratta di una persona straniera e di una del capoluogo. Restano dunque 6 i ricoverati nel reparto meno critico mentre resta una paziente in Rianimazione.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 5.664 nuovi contagiati da Sars-Cov-2 e il tasso di positività si è attestato sul 3.5%. Le vittime del Covid-19 delle ultime 24 ore sono state 19 (ieri 34). Le persone attualmente ricoverate in aree non critiche sono 61 più di ieri mentre in Terapia Intensiva ci sono 12 pazienti in più. 29 gli ingressi giornalieri in Rianimazione (ieri 37).