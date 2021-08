Il Cagliari ha deciso di proporre ai suoi tifosi tesserati un abbonamento di 5 gare da acquistare attraverso voucher. Ecco le sfide

Rivedere i propri tifosi allo stadio è stata un’emozione incredibile per il Cagliari. Un avvio di stagione da vivere tutti insieme allo stadio per sostenere da vicino la squadra: da questa mattina alle 10 sarà possibile acquistare un abbonamento per le prime 5 gare di campionato all’Unipol Domus, vantaggio riservato esclusivamente agli abbonati dalla stagione 2019-20 in possesso di voucher. Si parte dalla partita con lo Spezia, in programma lunedì 23 agosto: poi Genoa, Empoli, Venezia e Sampdoria.

I vecchi abbonati con voucher potranno acquistare il nuovo abbonamento online sul sito di TicketOne. Prezzi a partire da 80€ (in media 16€ a gara) nelle Curve.

Sempre da domenica mattina, ore 10, sarà possibile acquistare i biglietti per Cagliari-Spezia: la vendita sarà aperta esclusivamente a chi non possiede il voucher. Curve a 25€; Distinti a partire dai 30€, Tribuna da 80€. Previste riduzioni e una promo per gli Under 12 (ingresso a 10€, fino ad esaurimento posti).

