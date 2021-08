Calciomercato Empoli, Lorenzo Tonelli non dovrebbe scendere in campo per la Coppa Italia: ultimi giorni decisivi per la cessione

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, non dovrebbe prendere parte alla gara di Coppa Italia contro l’Alessandria, in programma lunedì 16 agosto alle ore 21 tra le mura del Ferraris.

Queste ultime due settimane saranno decisive per la cessione. Gli scenari sono due: il ritorno all’Empoli (che affronterà la Lazio alla prima giornata), in pressing da settimane, oppure una nuova avventura sempre in Serie A ma con lo Spezia, che ha preso contatti negli ultimi giorni con un incontro tra Carlo Osti e Riccardo Pecini.

