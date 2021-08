L’ex tecnico Fabio Capello, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha fatto la sua analisi sulle squadre del campionato

SERIE A – «Sarà il campionato degli allenatori. Abbiamo fatto il pieno: Mourinho, Allegri, Spalletti, Sarri. C’è gente che ha già dato tanto, ma dovrà dare ancora. Il mercato è aperto e dovranno essere bravi a intervenire in corsa».

SULLA JUVE – «La Juve parte in pole position dopo le cessioni dell’Inter. Le aspettative sono tutte su Allegri e lo dico spassionatamente: non sarà facile ripetere i successi del ciclo precedente. Max deve mostrare forza e pugno deciso. Non vorrei che i calciatori prendano il suo ritorno come un alibi per scaricare le responsabilità. Mi attendo qualcosa di speciale da De Ligt e Dybala. L’argentino ha il potenziale del numero uno, ma gli è sempre mancato qualcosa».

LAZIO – «La chiave è l’impatto del calcio di Sarri con un gruppo di qualità plasmato negli anni da Simone Inzaghi».

