Questione di giorni ormai per l’arrivo di Joaquin Correa all’Inter: le cifre dell’affare tra il club nerazzurro e la Lazio

Ormai ci siamo: mancano pochissimi giorni e Joaquin Correa diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, lasciando la Lazio. A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui, appunto, mancherebbe pochissimi alla tanto attesa fumata bianca, che sancirebbe il passaggio dell’argentino in nerazzurro.

Nei giorni scorsi le contrattazioni sono andate avanti, con Lotito che partiva da una base di almeno 40 milioni e Marotta disposto ad offrirne solo la metà. Ora, probabilmente, si arriverà ad un accordo da 30 milioni più bonus, soldi che permetteranno alla Lazio di sbloccare finalmente l’indice di liquidità. In caso l’affare non si chiudesse entro dopo domani, il patron biancoceleste andrà a depositare i quattro contratti ancora in ballo tramite un’altra strategia.

