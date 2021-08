Correa è sempre nel mirino dell’Inter, ma l’argentino sembra essere la seconda scelta dei nerazzurri dopo Zapata

C0rrea, ma non solo. Potrebbero essere descritte così le strategie dell’Inter. Infatti, come rivelato da Repubblica.it, i nerazzurri penserebbero ancora a Zapata.

MURO BERGAMASCO – Il colombiano il primo obiettivo per l’attacco dei nerazzurri, ma il presidente dell’Atalanta, Percassi, non vorrebbe fare sconti, chiedendo un dilazionamento solo biennale del pagamento. L’ex Udinese verrebbe valutato 40 milioni di euro. Sarebbe così questo il motivo per cui le quotazioni di Joaquin Correa salirebbero minuto dopo minuto.

ACCORDO – Ci sarebbe già un accordo di massima tra l’ex Siviglia e l’Inter. La richiesta della Lazio sarebbe di 40 milioni, ma la sensazione è che 30 più bonus l’operazione possa andare in porto. Dunque basterebbe un rilancio di Marotta, arrivato fino a 26. Anche i biancocelesti vorrebbero chiudere la vicenda Tucu all’inizio di questa settimana. La sua cessione è fondamentale per sbloccare il mercato.

