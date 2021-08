Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha scritto un messaggio ai tifosi partenopei attraverso Twitter

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha scritto un messaggio ai tifosi partenopei attraverso Twitter. Le sue dichiarazioni.

«Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi. Quelli che ritorneranno a tifare allo stadio in Curva A, in Curva B, nei Distinti, nella Nisida, nella Posillipo e a coloro che a casa o in mobilità sui tablet o sugli smartphone ci seguiranno in Italia e all’estero. Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d’acquario. Buon Ferragosto a tutti voi “Amici miei” azzurrissimi e alle vostre famiglie. Buon Ferragosto a tutta la famiglia Napoli: giocatori, staff, dirigenti, dipendenti e collaboratori. Un augurio forte a voi e ai vostri cari!».

L’articolo De Laurentiis: «Senza tifosi è un calcio falsato in un’apnea di acquario» proviene da Lazio News 24.