Roncobello. Ritrovato l’uomo disperso sabato sera nei dintorni della frazione di Bordogna, in alta Valle Brembana.

I tecnici del Soccorso alpino bergamasco sono stati allertati in serata per il mancato rientro di un signore di 85 anni, dopo la segnalazione da parte dei familiari.

Rintracciarlo è stato abbastanza complesso perché c’erano difficoltà di comunicazione, ma una turista di passaggio lo ha incontrato, ha avvisato ma non era in grado di dare informazioni precise sul posto in cui si trovavano.

Allora sono stati attivati i tecnici del Cnsas, i Vigili del fuoco e l’ambulanza. Grazie a una conoscenza meticolosa del territorio, è stato possibile risalire al luogo in cui poteva trovarsi e infatti poco dopo lo hanno raggiunto.

L’uomo era caduto e aveva un trauma lieve a una mano. È stato imbarellato per sicurezza e portato all’ambulanza, poi ha preferito tornare a casa.