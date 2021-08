Non muore mai chi ha lasciato una bella traccia di sé sulla terra. Vale per Sergio Mirante, indimenticato allenatore e nuotatore, scomparso quasi due anni fa . Fervono i preparativi a Sellia marina per la seconda edizione del trofeo “Sergio Mirante, nuota con noi”. Nulla è improvvisato.

L’ appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 agosto lungo il litorale di Sellia marina. Anno scorso con la prima edizione è stato un grande successo con l’organizzazione di tantissime manifestazioni sportive: ci sono tutte le premesse per fare bene anche nel 2021.

Sergio vive anche se non c’è, vive attraverso la passione che amava di più: lo sport.