Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che, a Mantopeaone, nei pressi del centro commerciale “Le Vele” ha causato la morte di un giovane imprenditore, Francesco Cannistrà, di 31 anni, molto conosciuto in città in quanto socio e chef in una nota pizzeria. Secondo le prime notizie, le forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto insieme ad una ambulanza del 118, stanno indagando sulla dinamica di un impatto tra uno scooter, con in sella il povero trentunenne, e un’ auto.