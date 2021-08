Ciro Immobile si è concesso un giorno di relax in barca a Positano, all’indomani dell’amichevole contro il Sassuolo

6 giorni all’inizio del campionato, l’Empoli si avvicina e la Lazio si prepara all’esordio. Segnali positivi nell’amichevole di ieri contro il Sassuolo, nonostante il pareggio.

La squadra si ritroverà domani a Formello per la ripresa, per Ferragosto riposto per tutti i componenti della rosa. Immobile e famiglia hanno scelto la barca nella pittoresca cornice di Positano.

