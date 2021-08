“La scala dell’amore” è stata realizzata in occasione della manifestazione Saperi & Sapori, con la direzione artistica di Rosario Antonio Vero -Presidente dell’Associazione Valle dell’Alli – che ne ha curato la realizzazione, dipingendo una delle scale che collegano la parte centrale del borgo alla parte alta accanto alla Chiesa Santa Maria delle Grazie,con il coinvolgimento dei volontari del gruppo S.O.R.B.O, dell’Avis Sorbo San Basile – Presila e della Combriccola Sorbese.

Sui gradini di questa singolare scala è raffigurato un cuore visibile in una particolare prospettiva dove all’interno del quale gli “innamorati” possono essere fotografati con un effetto ottico straordinario, la scalinata arricchita di piccoli disegni e cuoricini che inneggiano all’amore, termina nella parte alta con un murale dipinto dalla giovane sedicenne Monzese Alice Mirabelli in vacanza a Sorbo.

Gli ideatori del progetto hanno subito dato un significato simbolico e magico a questa scala, “si dice che percorrendola insieme alla persona amata si rimarrà uniti per sempre” .

Il curatore artistico dell’iniziativa e Presidente dell’Associazione Valle dell’Alli Rosario Antonio Vero ha risposto così: “questo progetto realizzato dalla collaborazione di varie associazioni e volontari è la dimostrazione che nella cultura degli abitanti della Presila Catanzarese è presente un forte attaccamento al territorio e alle origini. Il borgo di Sorbo San Basile in questi ultimi mesi si è arricchito di opere artistiche e di tante iniziative laboratoriali che hanno visto il coinvolgimento di tanti cittadini che con passione hanno contribuito a rendere ancor più bello Sorbo.

La Scala dell’Amore, nata dal progetto Coloriamo il Nostro futuro, può e deve rappresentare un’attrattiva per chi crede nell’amore in tutte le sue forme, ne è la dimostrazione uno scatto fotografico di un gruppo di “amici” che ha scelto di immortalare il loro legame alla fine del lavoro facendosi fotografare sulla scalinata.” Visibilmente emozionato per l’entusiasmo dei volontari che hanno contribuito alla realizzazione della scala ha aggiunto: “non è importante il valore artistico di ciò che si realizza ma l’armonia che si crea nel realizzarlo insieme a tanti cittadini che hanno scelto di contribuire con un piccolo gesto a colorare il futuro di Sorbo” .

Bene, non resta che salire la scalinata per verificare se si rimarrà uniti per sempre.