Raul Moro ha commentando sul proprio profilo Instagram l’amichevole di ieri tra Lazio e Sassuolo, mostrando alcune foto del match

La Lazio ha pareggiato per 1-1 nel test amichevole di ieri sera contro il Sassuolo al Benito Stirpe di Frosinone. Una gara complicata, che ha messo in evidenza come la squadra abbia ancora qualcosina da sistemare. Tuttavia, i biancocelesti sembrano usciti motivati da questa partita, come scritto anche da Raul Moro sui social.

«Preparati e con molta voglia di iniziare il campionato. 7 giorni…» ha scritto il giovane spagnolo sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato alcune foto del match. Tra una settimana inizierà il nuovo campionato della Lazio e Moro potrebbe essere una delle secondo linee predilette da Mister Sarri.

