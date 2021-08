Per Adam Marusic un Ferragosto di totale relax e in dolce compagnia all’Argentario; ecco le immagini Instagram

Un Ferragosto di riposo, di relax e per caricare le pile in vista di un’intensa settimana di allenamenti, che si concluderà con il match di sabato in quel Empoli, valido per la prima giornata di Serie A. Può essere descritto così questo 15 agosto di casa Lazio.

Ed ecco che, dopo Ciro Immobile e famiglia in barca a Positano, spuntano anche le immagini di un Adam Marusic in dolce compagnia in quel dell’Argentario. Con lui la sua dolce metà Milica. Ormai i due fanno coppia fissa da tempo.

