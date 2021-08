Per la prima serata in tv, domenica 15 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Nessuno mi può giudicare”.

Alice è una donna di 35 anni ricca e superficiale. Quando il marito la lascia sul lastrico, rischiando anche di farle perdere la potestà su suo figlio, la sua vita prende una svolta inaspettata: è costretta a trasferirsi in un quartiere popolare e a imboccare la via del “mestiere più antico del mondo”.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con la serie “Delitti in paradiso”. Verrà proposto un episodio dal titolo “Addio al celibato”: quattro giovani organizzano un addio al celibato che finisce in tragedia. Il proprietario della barca che hanno affittato, per una battuta – di pesca, viene trovato morto su una delle spiagge dell’isola. A ucciderlo è stato un arpione da pesca subacquea… –

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Canale5 alle 21.25 trasmetterà la fiction “Gran Hotel – Intrighi e passioni”.

Su Italia1 alle 21 spazio alla partita di calcio tra Torino e Cremonese, valida per i 32esimi di Coppa Italia

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Basic instinct”; su Rai4 alle 21.20 “I segni del male”; su La5 alle 21.05 “Che bel pasticcio – Kettle of fish”; e su Iris alle 20.55 “Get on up – La storia di James Brown”.

Su Rai5 alle 21.10 “David Bowie – London Boy”. David Bowie come non l’avete mai visto prima, raccontato da testimonianze e foto inedite di amici e collaboratori degli anni giovanili. Dal 1947, anno di nascita, al 1973, l’anno che segna la sua consacrazione al mondo intero attraverso la nascita e la morte di Ziggy Stardust. A seguire ci sarà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Il secondo episodio di “Alpi, fuga per la sopravvivenza” ci mostrerà una lupa che deve affrontare condizioni di vita estreme. Nella seconda parte, Gianfranco Anzini ci svelerà i segreti di un territorio in continuo cambiamento: la Valmarecchia.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 la serie “TuT – Il destino di un faraone”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Tu si que vales”; e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai