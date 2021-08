Semplici: «Stiamo crescendo, dico la mia su Nandez e Godin». Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari

Leonardo Semplici a Mediaset dopo la vittoria col Pisa.

PARTITA – Abbiamo tanto da migliorare ma siamo soddisfatti, nel secondo tempo siamo calati sul piano fisico ma era normale con questo caldo

PASSI AVANTI – Mancano pochi giorni all’inizio del campionato, stiamo cercando di portare la squadra a un buon livello fisico.

NANDEZ – Con il giocatore ho un ottimo rapporto, ma questo per lui è un momento particolare. Ci sono state problematiche con la società, spetta a loro risolverle.

GODIN – Sul piano tecnico non è mai stato messo in discussione, il suo è solo un discorso economico. Abbiamo grande fiducia in lui.

L’articolo Semplici: «Stiamo crescendo, dico la mia su Nandez e Godin» proviene da Cagliari News 24.