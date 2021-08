Abito a Bergamo in zona centro. Una volta, quand’ero ragazza, c’erano le panchine. Non parlo di un secolo fa, ma di qualche lustro.

Ricordo che mia nonna scrisse un giorno una lettera al sindaco per chiederne una in più nel quartiere e dopo una manciata di settimane comparvero tre panchine tra via Malj Tabajani e Divisione Julia.

Penso oggi all’omicidio del tunisino Marwen Tayari, ucciso con sei coltellate domenica 8 agosto in via Novelli, sulle scale di casa del suo assassino.

Ho avuto la sorte di trascorrere la sera prima e la mattina stessa della tragedia tra piazzale Alpini e la stazione. La sera c’era il concerto dei Van de Sfroos e il servizio bar nello spazio adiacente. Era il primo giorno del green pass – un’organizzazione alacre filtrava la gente all’ingresso con carta d’identità, green pass e cinturino verde per ogni polso al check in.

L’immagine di una città sull’attenti per il nuovo corso delle norme anticovid coincide col costo di una birra a 5 euro, il prezzo minimo da pagare per potersi sedere nel raggio di un chilometro.

Intorno, fuori dalle transenne di questo “parco dei divertimenti”, un orizzonte desolato.

Parcheggiamo l’automobile a pagamento in uno dei pochi posti accessibili, adiacenti alla stazione del tram delle valli.

A terra, nel buio del parcheggio incustodito, giace un tossicodipendente che chiede di essere lasciato in pace. Ai muri che ci separano dalla stazione un uomo di spalle urina sotto la luce dei lampioni. Alla cassa automatica del parcheggio, lo spesso puzzo acre di urina.

Il piazzale, inutilmente smisurato e inevitabilmente desolato senza più la frescura delle piante, brulica di uomini del Centrafrica e del Nord Africa che riposano e si incontrano sugli unici stalli possibili, i profili in cemento delle aiuole.

Nella moderna struttura di quella che era la stazione autolinee, è aperto solo un bar al piano terra, il resto sono vetrine abbandonate di servizi trasferitisi altrove.

Quattro scout portoghesi dall’aria efficiente armeggiano con qualche difficoltà per estrarre i loro grossi zaini dai box automatici del deposito bagagli relegato in uno spazio non custodito e a fondo chiuso all’esterno della medesima struttura.

Ovunque a terra, sugli zoccoli ai margini della nuova pavimentazione di piazzale Alpini, giovanotti originari di ogni parte mondo si appollaiano per bere, parlare o mangiare un panino.

Dove sono finite le panchine?

Il colpo d’occhio su viale Papa Giovanni è spoglio. Lo sguardo su Piazzale Alpini è malinconico: rarefatte le alberature, scomparsa la grande fontana a zampilli che bilanciava elegantemente la verticalità del monumento all’Alpino, nessuna traccia di un qualsivoglia appoggio per far riposare il viaggiatore o il viandante.

Si dirà forse che la cordialità dell’accoglienza – di chiunque – è stata sacrificata ai “loschi traffici” di cui le panchine costituiscono l’appoggio.

Così le panchine sono scomparse, a poco a poco, da gran parte delle zone centrali della nostra città.

Dove abito, nella casa dei miei nonni materni, le amministrazioni non solo hanno eliminato le panchine che la nonna aveva facilmente ottenuto di vedere collocate, ma hanno persino spianato al suolo le sedute che da sempre costituivano un confortevole e necessario appoggio alle famiglie sotto la scuola Ghisleri di via Cappuccini.

“Loschi traffici”, si dirà, sono stati così sgominati. Chi viene alla mensa dei frati Cappuccini si trascina a consumare il packet-lunch sugli scalini del mio portone o sui cordoli delle aiuole – quelle ancora accessibili (perché molte sono state trapunte di spunzoni in ferro, analoghi a quelli per dissuadere i piccioni)

Passeggiando nei pressi della stazione, proprio nei minuti in cui si consumava a mia insaputa il delitto di via Novelli, in attesa di un servizio pulman sostitutivo del treno per il quale non c’è alcuna pensilina di riferimento, ho avuto una sensazione che adesso si può dire fosse un presentimento: questo “non-luogo” in cui tale zona della città è stata trasformata, non può che essere teatro di qualcosa di grave.

Questo qualcosa, purtroppo, si stava avverando.

E non ci vengano a dire che si tratta di “gesti di follia”.

O piuttosto, se vogliamo chiamarli così, dobbiamo riconoscere che certe dimensioni di alienazione possono essere alimentate – se non indotte – dall’intorno in cui siamo fisicamente immersi.

Un “intorno” in cui sedersi sugli scalini di un portone diventa fatto inevitabile – a meno che ci si voglia accampare su un tombino – e in cui questo stesso fatto diventa motivo di reazione violenta da parte di chi ha un malinteso senso della territorialità e dell’appartenenza.