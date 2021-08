Allenamento Lazio: fase di possesso a due tocchi, alla seduta assenti ancora Cataldi e anche Luiz Felipe, domani prevista una doppia seduta

Inizia la settimana che porta all’esordio in campionato della Lazio al Castellani di Empoli. La seduta di allenamento del lunedì è anticipata da una sessione di analisi video e dall’attivazione muscolare svolta in palestra.

Alle 18 in punto la squadra entra nel campo adiacente al centrale per gli esercizi di riscaldamento. Assenti Cataldi (guaio muscolare rimediato nell’ultimo allenamento a Marienfeld lo scorso 6 agosto) e Luiz Felipe (uscito nell’intervallo di Lazio – Sassuolo), quest’ultimo ha svolto un lavoro personalizzato. Mentre i portieri (Reina, Strakosha e Adamonis) si allenano nella cosiddetta ‘gabbia’, la squadra entra nel campo centrale per un ciclo di ripetute.

Finito il primo ciclo, Acerbi e Immobile continuano con un secondo, mentre il gruppo inizia la fase tattica di possesso a due tocchi: Milinkovic, in modalità gestione, salta la fase. Poi è la volta della partitella a campo ridotto finita 1-0 grazie a un gol di Akpa Akpro. Domani il programma prevede una doppia seduta di allenamento.

