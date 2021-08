L’Empoli si è preparato alla sfida con la Lazio giocando in Coppa Italia contro il Vicenza: le parole di mister Andreazzoli

A meno di una settimana da una sfida con la Lazio, l’Empoli è sceso in campo per la sfida di Coppa Italia con il Vicenza, vinta dai toscani con 4-2. Ad analizzare il match è stato il tecnico Andreazzoli. Queste le sue parole in conferenza stampa:

«Mancuso è una certezza, mentre Cutrone è arrivato per accrescere il valore del reparto avanzato. È possibile che giochino insieme, ma non è l’unica opzione. Bajrami possiede qualità, che giochi 20 metri più avanzato o arretrato, o sulla fascia non cambia molto. Più che parlare dei singoli vorrei parlare del collettivo. Mi piacerebbe avere la possibilità di poter cambiare i calciatori traendo un vantaggio da questo: abbiamo tanti giocatori, andremo su questa via».

L’articolo Andreazzoli: «Mi piacerebbe parlare più del collettivo che dei singoli» proviene da Lazio News 24.