Basic, obiettivo primario della Lazio in questo mercato, ha messo in mostra le sue qualità con il Bordeaux

Basic è senza alcun dubbio un nome caldo in questo mercato della Lazio. Il croato sembra a un passo dai biancocelesti, ma, visto il mercato bloccato, la fumata bianca non è ancora arrivata. I prossimi giorni potrebbero comunque essere quelli decisivi.

Intanto però il croato continua a scendere in campo con la maglia del Bordeaux e ieri è stato protagonista nel 2-2 con il Marsiglia. Titolare e in campo per 68 minuti, il centrocampista è stato anche l’autore dell’assist per il definitivo 2-2, firmato da Oudin. Insomma, davvero un’ottima prestazione.

