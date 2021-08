Dal 31 ottobre prossimo scattano a tutti gli effetti le conseguenze della Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Tra le nuove misure ce n’è una che riguarda gli aeroporti lombardi. Con il decreto Delrio, “Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano” dell’autunno 2016, si autorizzano i voli extra-Ue soltanto su Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, resta escluso lo scalo Forlanini di Linate. L’aeroporto alle porte di Milano rischia di perdere i collegamenti diretti non solo con Londra, ma anche con altre città importanti per gli imprenditori come Istanbul, Tel Aviv e Tirana.

Attualmente i voli Milano Linate-Londra, che dovevano essere interrotti il 1° gennaio 2021, risultano autorizzati fino al 30 ottobre in attesa di chiarimenti ufficiali.

È probabile che si vada verso l’estensione della proroga per consentire di rimuovere questa criticità. Anche se non si esclude che, non essendo un tema tra le priorità del Paese, i voli per gli scali londinesi possano spostati su Malpensa e su Orio al Serio, aprendo di fatto una buona fetta di mercato per lo scalo bergamasco verso una clientela business con un’alta capacità di spesa. Nel 2019, da quanto si apprende dai bollettini dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), sono stati poco meno di un milione (997.918) i viaggiatori che hanno volato tra Linate e Londra: quasi 502 mila tra Heathrow e il Forlanini, più di 277 mila da London City-Linate e, infine, oltre 218 mila nel collegamento tra Gatwickort-Linate.