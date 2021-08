Irpiniatimes.it

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚!

La Città di Avellino SSD comunica agli organi di stampa l’ingaggio dell’attaccante 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 per la stagione 2021/2022. Classe 2002, la punta irpina torna in Eccellenza.

In passato, Mariconda vestito le maglie di Napoli U17, Vigor Perconti, Virtus Avellino e Matese. In una delle ultime esperienze calcistiche, l’irpino ha militato anche nel settore giovanile dell’US Avellino 1912, con tanto di convocazione in prima squadra. Queste le sue prime dichiarazioni: “Ringrazio questa società che mi ha dimostrato fin da subito grande fiducia. Sono felice e motivato nell’iniziare questa nuova sfida con questa squadra che ha dei progetti ambiziosi e spero di ricambiare la loro fiducia dando il massimo, in modo da toglierci delle belle soddisfazioni insieme”.

