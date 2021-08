C’è una pagina Facebook, Pillole di ottimismo , che da più di un anno cerca di ragionare in modo scientifico sui dati dei contagi Covid, della malattia e adesso dei vaccini.

L’ottimismo della conoscenza, spiegano gli amministratori Guido Silvestri e Chiara Barbieri Ardigò. E chi la segue sa che per esprimere pareri, sempre articolati e puntuali, analizzano più di uno studio.

In un recente post Paolo Bonilauri affronta un tema molto utilizzato dai no vax: i contagi nei vaccinati. Ve lo proponiamo

Ancora troppe volte, purtroppo, tocca leggere complete incomprensioni o addirittura strumentalizzazioni delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal CDC americano e dal Dr. Anthony Fauci, che tra tutti i veri virologi ed epidemiologici è stato senza dubbio quello che ha sempre comunicato correttamente, guidato da dati e conoscenze che via via si accumulavano.

Ma si sa, chi vuole speculare e stravolgere il senso di quello che si dice, spesso ci prova e a volte ci riesce.

Ci riferiamo a tutti quelli che commentano in ogni dove, per la serie “guardi che lo ha detto Fauci, i vaccinati contagiano tanto quanto i non vaccinati” o fesserie simili.

Molti di voi ci hanno scritto per avere chiarimenti: eccoli.

Abbiamo già detto che questo non è affatto il messaggio del CDC e ovviamente non è quello che succede davvero.

Quello che accade in realtà si legge in questo articolo apparso su NEJM il 29 luglio scorso *(link in fondo al testo) e merita certamente un commento fruibile ai più.

In questo studio si misura l’efficacia dei vaccini contro la variante delta, seguendo l’evoluzione dell’infezione nei soggetti che sebbene vaccinati si infettano (meglio di così . . ) in Israele e riportano che cosa hanno trovato:

1. il lavoro si basa su casi positivi tra i lavoratori della sanità, che sono stati diagnosticati in quanto sintomatici o perché esposti a contatto stretto a rischio di trasmissione

2. tra i 1497 operatori sanitari completamente vaccinati rientranti nelle tipologie appena descritte e con dato certo di PCR, 39 (2.6%) sono risultati positivi nonostante il vaccino (“breakthrough infections”)

3. i titoli anticorpali di questi soggetti misurati almeno una settimana prima dell’accertata positività, erano significativamente inferiori rispetto ai colleghi che non si sono infettati (case-to-control ratio, 0.361; 95% confidence interval, 0.165 to 0.787)

4. l’infettività misurata tramite Ct delle PCR (e si… purtroppo si continua ad usare questo sistema per farlo!) è risultata significativamente associata al titolo anticorpale presente al momento dell’infezione, più alto il titolo, più alti i Ct dei positivi rilevati (più bassa l’infettività, anche se positivi alla PCR)

Conclusione:

Tra gli operatori sanitari le rare evidenze di infezioni nonostante la vaccinazione completa sono correlate con il titolo di anticorpi neutralizzanti presenti nel periodo che precede l’evento a rischio infettivo. La maggioranza delle infezioni nelle persone completamente vaccinate si dimostra lieve o asintomatica, sebbene a volte qualche infezione persistente si sia osservata anche in questi casi, ma senza conseguenze rilevanti.

Riassumendo:

I vaccinati possono infettarsi con il virus?

Si

Quanto frequentemente succede?

Raramente, in questo studio molto accurato eseguito sugli operatori sanitari è successo nel 2.6% dei casi

Perché succede?

Qui si ipotizza che il titolo neutralizzante misurato nella settimana precedente l’evento a rischio di contagio sia associato a questa probabilità, e si dimostra anche che più è alto il titolo neutralizzante in chi comunque si infetta, più è basso il titolo del virus rilevato nel tampone (in PCR) e più breve è la durata della viremia.

Cosa aggiunge questo studio alle conoscenze pregresse ?

Conferma quello che si sta sempre di più osservando, il titolo neutralizzante di anticorpi circolanti (immunità umorale) sembra essere inversamente correlato alla probabilità di infettarsi con il virus. Questo è chiaramente e facilmente spiegabile dal punto di vista immunologico ed è la ragione ad esempio, del perché si è protetti non il giorno dopo l’iniezione con il vaccino, ma 2 settimane dopo la seconda dose (quando prevista). Questo titolo poi cala nel tempo, per cui più questo titolo è basso, più si ha la possibilità di infettarsi nonostante la vaccinazione.

Cosa ci resta allora?

Ci restano le cellule di memoria che comunque, una volta infettati ci proteggono dalla malattia (e si conferma anche in questo studio), con efficacia immutata anche contro la variante Delta.

“Allora vaccinarsi è inutile, oppure per renderla efficace bisogna comunque vaccinarsi ogni 6 mesi, e se è così, allora meglio l’infezione naturale!”

Certo, come no? Ma così non è. Sarebbe così se l’infezione naturale non seguisse esattamente le stesse dinamiche immunologiche (e come potrebbe essere diversamente ????).

Infatti cosí come calano gli anticorpi neutralizzanti da vaccino, calano anche quelli da infezione naturale, con due importanti differenze però:

se punti sull’infezione naturale per proteggerti hai il rischio di malattia che indipendentemente dalla tua età è sempre superiore ai rischi del vaccino. Se poi non sei un bambino o un teenager questo rischio è molto, ma molto rilevante per te.

quando invece ti va bene e non finisci in ospedale, l’infezione naturale spesso produce bassi e transitori titoli neutralizzanti, per cui, anche in questo caso, la tua scommessa è persa.

Vaccinarsi riduce:

la probabilità di risultare positivi,

la probabilità di ammalarsi se positivi,

la probabilità di trasmettere il virus se, nonostante tutto, ci si ammala.

I dati si accumulano ogni giorno, sempre più.

E per quelli che: “ma in Israele dove hanno vaccinato tutti stanno andando malissimo. . . .” è sufficiente Google per sfatare questo mito, come per le migliori bufale. Fatelo da soli, googolate “Israele covid new” e vedete quanto male sta andando in Israele.

Speriamo di essere stati chiari e comprensibili, come sempre cerchiamo di essere e di esservi stati d’aiuto nel capire più a fondo questo tema.

* https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072?query=featured_home&fbclid=IwAR0DPbh8sfMz_fbvAnydT0MZly00eKH791BN8NE0wx9_ItW3enAa-rYoQ7Q