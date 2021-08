Bergamo. Ecco la sintesi delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i nostri Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati. Maggiori informazioni sul sito della Provincia di Bergamo.

Centro per l’impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

 16119 TORNITORE CNC luogo di lavoro: BERGAMO

 16112 OPERAIO PIEGATORE/LEGATORE luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

 15923 OPERAIO EDILE/CARTONGESSISTA luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D’ADDA

 16168 ADD. IMPIANTO VERNICIATURA luogo di lavoro: OSIO SOPRA

 16166 AUTISTA PAT. E luogo di lavoro: BERGAMO

 16153 OPERATORE CONTROLLI TECNICI luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

 17538 PERITO MECCANICO luogo di lavoro: BERGAMO

 15436 CONDUTTORE ESCAVATORE luogo di lavoro: DALMINE

 16174 ADD. CARICO-SCARICO MERCI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 16144 MURATORE luogo di lavoro: STEZZANO

 16123 APPRENDISTA MECCANICO luogo di lavoro: GRASSOBBIO

 16146 ADD. INSTALLATORE IMPIANTI luogo di lavoro: BERGAMO

 16102 ADD. CONTABILITA’ luogo di lavoro: BERGAMO

 16098 CUOCO luogo di lavoro: SERIATE

 16205 AUTISTA PAT. E luogo di lavoro: BERGAMO

 17539 TORNITORE – SALDATORE A TIG luogo di lavoro: BERGAMO

 17589 PERSONALE SETTORE EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

 16043 GEOMETRA luogo di lavoro: BERGAMO

 16053 ADDETTI PULIZIE luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

 16208 MONTATORE MECCACNICO-ELETTRICO luogo di lavoro: TORRE DE’ ROVERI

 15225 IDRAULICO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 16075 MANUTENTORE DEL VERDE luogo di lavoro: GORLE

 16087 MANUTENTORE IMPIANTI luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

Centro per l’impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

 16133 FRESATORE CNC CON ESPERIENZA luogo di lavoro: CREDARO

 16132 TORNITORE CNC CON ESPERIENZA luogo di lavoro: CREDARO

 16089 CERNITRICE GOMMA AL TAVOLO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 15957 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: PALOSCO

 16036 TIROCINANTE IMPIEGATO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16081 OPERATORE CNC luogo di lavoro: BOLGARE

 15891 GEOMETRA luogo di lavoro: VILLONGO

 15876 RIPARATORE DI AUTOVEICOLI luogo di lavoro: BOLGARE

 16150 IDRAULICO luogo di lavoro: VIADANICA

 15953 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: CALCINATE

 16143 COMMESSA DI PASTICCERIA/GELATERIA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16181 ESTETISTA luogo di lavoro: CHIUDUNO

 16186 CARPENTIERE IN LEGNO E FERRO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

 16149 OPERAIO PULIZIA INDUSTRIALE luogo di lavoro: PALOSCO

 16197 ASSISTENTE DI CANTIERE JUNIOR luogo di lavoro: PALOSCO

 16194 TECNICO PER TERMOFORMATRICE luogo di lavoro: TELGATE

Centro per l’impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

 15921 AUTISTA PER CAMION GRU luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 17540 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SOVERE

 15919 MECCANICO SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 15918 AUTISTA MEZZI PESANTI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

 16061 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

 16210 IDRAULICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

 16057 RECEPTIONIST luogo di lavoro: RIVA DI SOLTO

 16163 ELETTRICISTA luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

 17596 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: BRENO

 15828 ASA (AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE) luogo di lavoro: SOVERE

 16204 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: SOVERE

Centro per l’impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

 0 OPERAIO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

 16137 GEOMETRA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Centro per l’impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

 16191 CAMERIERE luogo di lavoro: COVO

 15416 IMBIANCHINO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

 16198 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: MARTINENGO

 16193 AIUTO PIZZAIOLO luogo di lavoro: COVO

 16192 AIUTO GELATAIO luogo di lavoro: COVO

 16190 BARISTA luogo di lavoro: COVO

Centro per l’impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

 16202 MECCANICO MANUTENTORE luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

 16158 AUTISTA C- E – MAGAZZINIERE luogo di lavoro: GORLAGO

 16203 CARRELLISTA MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

Centro per l’impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

 16212 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CAMBIAGO

 15878 CARTONGESSISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: URGNANO

 15831 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: ARCENE

 15880 ATTREZZISTA TORNI A CAMME SENIOR luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

 17566 OPERATORE COMMERCIALE ESTERO luogo di lavoro: MILANO

 16211 ADDETTA SEGRETERIA luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16213 AUTISTA luogo di lavoro: FARA GERA D’ADDA

 15920 VERNICIATORE INDUSTRIALE JUNIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16035 MURATORE luogo di lavoro: ARCENE

 16099 CONTABILE luogo di lavoro: INZAGO

 15984 SALDATORE JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16069 TAPPEZZIERE IN STOFFA luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 16070 SARTA MODELLISTA CUCITRICE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

 15985 INSTALLATORE IMP. FOTOVOLTAICI luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

 15993 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: TREVIGLIO

 16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: OSIO SOTTO16004 ADDETTO

ALLA VENDITA luogo di lavoro: MOZZANICA

 16005 IDRAULICO DI CANTIERE SENIOR luogo di lavoro: CARAVAGGIO

 16096 ADDETTO/A ALLE PULIZIE luogo di lavoro: ARCENE

 16214 MONTATORE DI INFISSI JUNIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

Centro per l’impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

 16142 ASA OSS luogo di lavoro: PIAZZA BREMBANA

 16002 APPRENDISTA FALEGNAME/FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA

 16171 PERITO TESSILE luogo di lavoro: PALADINA

 16173 MURATORE luogo di lavoro: ALME’

 16073 FALEGNAME CON MINIMA ESPERIENZA luogo di lavoro: RONCOLA

 16141 IMBIANCHINO luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

 16131 APPRENDISTA LAVORAZIONE LEGNO luogo di lavoro: SANT’OMOBONO TERME

 16128 APPRENDISTA MANOVALE EDILE luogo di lavoro: SORISOLE

 16055 APPRENDISTA VERNICIATORE/IMBALLAGGIO luogo di lavoro: BERBENNO

 16172 ATTREZZISTA luogo di lavoro: SEDRINA