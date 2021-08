La stagione calcistica 2021-’22 è alle porte ma c’è ancora un po’ di confusione – tra offerte, disdette e accordi – su dove guarderemo il calcio (e l’Atalanta) in TV nella prossima annata.

La stagione che verrà sarà quella della rivoluzione per la Serie A, i cui diritti TV per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a Dazn e solo in co-esclusiva (per tre partite) a Sky. Novità anche per la Champions League, le cui partite saranno trasmesse tra Sky, Amazon Prime Video e Mediaset, con quest’ultima che trasmetterà in chiaro su Canale 5 una gara ogni martedì e la finale. L’Europa League e la nuova Conference League saranno disponibili su Dazn ma anche su Sky, che tornerà a trasmettere anche la Serie B. L’emittente satellitare, infine, trasmetterà anche Premier League, Bundesliga e Ligue 1, mentre la Liga resterà su Dazn.

Chi trasmetterà la Serie A 2021/22: le partite su Dazn e Sky

La Serie A in TV cambia padrone. Non sarà più Sky, per la prima volta dopo più di un decennio, il broadcaster principale del campionato, ma Dazn. La piattaforma streaming ha acquisito i pacchetti principali previsti dai diritti TV per le prossime tre stagioni e trasmetterà in diretta tutte le partite del campionato. Sky continuerà a trasmettere solo una parte degli incontri, ma in co-esclusiva.

In termini pratici, la programmazione TV di ogni giornata del campionato di Serie A sarà così suddivisa:

– tutte le 10 partite su Dazn;

– 3 partite su Sky (sabato 20:45, domenica 12:30, lunedì 20:45) in co-esclusiva.

Champions League in TV su Amazon, Sky e Mediaset

Non solo per la Serie A, i grandi cambiamenti sono in arrivo anche per la Champions League (che vedrà l’Atalanta protagonista per il terzo anno di fila).

Saranno tre i servizi attraverso cui seguire le prossime tre edizioni della Champions League in TV. In questo caso Sky resta il punto di riferimento: l’emittente satellitare trasmetterà in diretta TV 121 partite sulle 137 previste dal calendario. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming su Now, la piattaforma streaming del gruppo Sky. Resta in gioco anche Mediaset, che trasmetterà in chiaro su Canale 5 un totale di 17 partite: il big match del martedì sera e la finale. Il Biscione punta forte soprattutto sullo streaming: grazie all’accordo strappato alla Uefa, sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity saranno trasmesse ben 104 partite.

Infine, restando in ambito streaming, ecco l’ingresso in grande stile di Amazon: su Prime Video sarà trasmessa la miglior partita del mercoledì sera.