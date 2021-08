SAN VITO. Un incendio doloso, domenica 15 agosto, ha devastato il capannone di un’azienda agropastorale di proprietà di Marco Piroddi, un allevatore quarantaseienne di San Vito, ubicato nelle campagne del paese del Sarrabus, in località Riu Piras, a monte della sponda sinistra del fiume Flumendosa. L’incendiario sarebbe entrato all’interno dell’azienda, dove non si trovava nessuno, dopo aver tranciato il lucchetto del cancello di ingresso. Il rogo, nonostante la tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito supportati da due squadre del comando provinciale di Cagliari (una ordinaria e l’altra del gruppo operativo speciale (gos), movimento terra) ha ridotto in cenere poco più di un migliaio di presse tra foraggio, erba medica e paglia e ridotto ad un ammasso di lamiere un trattore, un Daily cassonato e una imballatrice I vigili del fuoco oltre ad avere spento le fiamme, dopo diverse ore di duro lavoro, hanno impedito che si propagassero al resto dell’azienda. I danni pur non essendo stati ancora quantificati sono ingenti. Il capannone, costruito circa due anni fa, oltre alla distruzione della copertura potrebbe aver subito anche danni alle strutture portanti . Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Vito che hanno avviato le indagini per identificare l’incendiario. (Gian Carlo Bulla)