Seriate. Nella serata di Ferragosto, una pattuglia della Sottosezione autostradale ha tratto in arresto un uomo per il reato di stalking. L’arrestato, più volte denunciato dalla vittima e con un procedimento penale in corso, seguiva l’auto della ragazza dal casello A4 di Bergamo direzione Brescia, tentando di speronarla e cercando di fermarla, creando una grossa turbativa alla viabilità con il serio pericolo di provocare degli incidenti stradali.

Non è stato l’unico intervento del fine settimana, al contrario la Polizia di Stato ha proseguito incessantemente con i controlli in tutta la provincia, estesi anche al possesso del Green-pass.

Il weekend ha visto l’intensificarsi degli spostamenti verso i luoghi della provincia a più spiccata vocazione turistica e una significativa presenza anche nei centri cittadini.

Nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura di Bergamo, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, e dal Commissariato di Treviglio, sono state controllate 379 persone, effettuati 147 interventi e 6 denunce a piede libero.

L’Ufficio Polizia di Frontiera, allo scalo aereo di Orio al Serio, oltre alle 17.082 persone in transito, ha respinto 7 soggetti e tratto in arresto 2 persone, una per esecuzione di un Ordine di Carcerazione e una per possesso di documenti falsi.

La Polizia Ferroviaria, oltre all’identificazione di 295 persone, ha effettuato dei servizi di scorta a bordo treno per la sicurezza dei passeggeri e denunciato a piede libero 3 soggetti.

La Polizia Stradale ha infine controllato 455 persone. In particolare, durante il servizio “Antistragi”, finalizzato alla prevenzione dell’infortunistica stradale per l’alterazione da alcol e droghe, sono stati controllati 38 veicoli, di cui 8 condotti da soggetti che non si trovavano nelle condizioni psicofisiche idonee alla guida e pertanto venivano sanzionati.