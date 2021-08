Rafa Benitez, allenatore dell’Everton si è espresso in conferenza sul futuro dell’ex Real Madrid, accostato a Lazio e Milan

Futuro ancora in discussione. James Rodriguez sembra molto vicino all’addio dall’Everton dopo un solo anno di permanenza. Rafa Benitez, allenatore delle Toffees, si è espresso in conferenza stampa, sul futuro dell’ex Real Madrid, cercato in questa sessione di mercato anche da Lazio e Milan:

«Ho avuto modo di parlare con lui e sa già come la penso. Parleremo con ogni giocatore e con ogni agente, cercando di trovare la migliore soluzione per tutti. Adesso James è a casa, in isolamento a causa del Covid»

