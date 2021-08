Joaquín Correa non si lascia distrarre dalle voci di mercato con l’Inter interessata, anzi si immortala sorridente con i compagni sui social

Nessuna distrazione. Mentre l’Inter è al lavoro per trovare un’intesa con la Lazio, tramite anche l’intermediazione di Alessandro Lucci, per l’arrivo in neroazzurro di Correa, con la richiesta dei biancocelesti, al momento, ferma a 40 milioni di euro, il ‘Tucu‘ si rilassa in palestra con i compagni sudamericani Escalante e Luiz Felipe e lo spagnolo Jony. I quattro si immortalano in una foto condivisa sul profilo Instagram dello stesso Jony e ricondivisa da tutti gli altri con il commento annesso: «la banda del gym»

