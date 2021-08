Mercato professionisti in pillole, 15 agosto SERIE A Zapata – Inter 70% – Siamo fermi a una settimana fa semplicemente perché l'Atalanta voleva Abraham e non è riuscita a prenderlo. Se trova il sostituto (Belotti offerto ripetutamente), l'affare si chiude in un batter di ciglia SERIE B Confente – Vicenza 95% – L'ex portiere del Chievo firma con il club di Renzo Rosso. Presto gli annunci SERIE C Armellino – Modena 90% – Altro affare chiuso per la corazzata di Tesser. A breve gli annunci Source