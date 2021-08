L’esperto di mercato Sky, Marco Demicheli, ha parlato di Nandez, obiettivo dell’Inter per la fascia destra

Intervenuto durante l’edizione dedicata al calciomercato, l’esperto di mercato Marco Demicheli ha parlato anche dell’Inter e in particolare della questione Nandez, da oggi nel mirino di un club inglese.

«Oltre ai nerazzurri, che lo avevano seguito per la fascia destra prima di chiudere per Dumfries, c’è il Tottenham. C’è stata una prima richiesta di informazioni e ancora non si è parlato di cifre e modalità. Visto l’acquisto dell’olandese da parte dell’Inter, gli Spurs hanno approfittato e chiesto al Cagliari informazioni».

