Ancora niente Nazionale per Sebastian Walukiewicz. Paulo Sousa lo esclude dalla lista dei convocati per le qualificazioni della Polonia ai Mondiali

Non c’è pace per Sebastian Walukiewicz che vede allontanarsi sempre di più il sogno Nazionale. Paulo Sousa, CT della Polonia, ha scelto ancora una volta di fare a meno del giovane che non è stato di fatto convocato per le tre gare di qualificazione ai Mondiali contro Albania, San Marino e Inghilterra.

Sulla scelta, ovviamente, pesa l’assenza del difensore in campo con il Cagliari nella seconda parte dello scorso campionato per decisioni tecniche dell’allenatore Leonardo Semplici.

L’articolo Qualificazioni Mondiali, la Polonia non convoca Walukiewicz proviene da Cagliari News 24.