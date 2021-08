Passato il Ferragosto, vediamo se davvero la morsa del caldo allenterà la presa a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Francesco Costa.

ANALISI GENERALE

L’arrivo di correnti atlantiche determina condizioni di maggiore instabilità, in particolare sui rilievi alpini e un calo delle temperature che si riportano su valori più prossimi alle medie; la settimana proseguirà con clima estivo, ma senza eccessi.

Lunedì 16 agosto 2021

Tempo Previsto: Al mattino residui rovesci possibili sui rilievi alpini, con tendenza a schiarite, altrove cieli in prevalenza poco nuvolosi; dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità su rilievi Alpini e prealpini con rovesci temporaleschi sparsi che, tra il tardo pomeriggio e la sera potranno interessare, in maniera più isolata, anche le zone di pianura. Afa in attenuazione.

Temperature: minime in lieve diminuzione e comprese tra 19-22 °C con punte superiori nei grandi centri urbani; massime in lieve diminuzione e comprese tra 32-35 °C.

Martedì 17 agosto 2021

Tempo Previsto: Giornata nel complesso caratterizzata da tempo prevalentemente soleggiato e senza afa; tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalle zone alpine nel corso del pomeriggio e a locali rovesci temporaleschi in serata, più probabili sui settori orientali, in estensione alle zone limitrofe in tarda serata (si tratterà di fenomeni comunque isolati).

Temperature: minime in lieve diminuzione e comprese tra 18-21 °C; massime in ulteriore diminuzione e comprese tra 30-33 °C.

Mercoledì 18 agosto 2021

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da tempo in prevalenza stabile e soleggiato; probabili addensamenti pomeridiani sui rilievi con possibilità di qualche isolato rovescio, anche a carattere temporalesco.

Temperature: stabili o in lieve calo, con minime tra 17 e 21°C e massime tra 29 e 31°c.