Per la prima serata in tv, lunedì 16 agosto su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “The Founder”.

Negli anni Cinquanta Ray Kroc (Michael Keaton), un venditore dell’Illinois, incontra Mac e Dick MacDonald, due fratelli impegnati in una operazione nel settore della ristorazione, nel sud della California. Colpito dall’idea dei due fratelli sul come vendere hamburger grazie a un sistema di fast food, Kroc riconosce sin da subito la validità del loro franchise e si impegna a fondo sul come riuscire a soffiare la compagnia ai due fratelli e creare un impero da svariati milioni di dollari.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Schiavi d’amore”: Danny è convinto che Lorena, una donna che confessa l’omicidio del marito, un diplomatico thailandese, sia innocente. Nel frattempo Tani e Noelani – vengono prese come ostaggi in un minimarket durante una rapina…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Italia1 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Sampdoria e Alessandria, valida per i 32esimi di Coppa Italia.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.25 “Balloon – Il vento della libertà”; su La7 alle 21.15 c’è “Page eight”; su La5 alle 21.05 “Marie is on fire – Solo la verità”; su Iris alle 21.10 “Agents secrets”; e su Italia2 alle 21.10 “Il re Scorpione – Il libro delle anime”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Stargirl”. La studentessa liceale Courtney Whitmore riceve una inaspettata eredità e scopre incredibili poteri, decide così di diventare la capostipite di una nuova generazione di supereroi.

Su Rai5 alle 21.15 il Chigiana International Festival porta nella Piazza del Campo di Siena il “Concerto per l’Italia”. Il M° Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Ilya Gringolts, violinista russo di fama internazionale. In programma tre grandi classici del repertorio ottocentesco: l’Ouverture dall’opera Nabucco di Giuseppe Verdi, il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Pëtr Il’ic Cajkovskij e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethov.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.10 “Raffaella Carrà show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.