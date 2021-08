Sabato 21 agosto in Val Pramper, Val di Zoldo, alle ore 11, partirà l’itinerario “Venti di

guerra, venti di tempesta”: un’iniziativa finanziata nell’ambito dell’Accordo tra Presidenza

del Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti

dall’Evento Vaia in memoria della Grande Guerra, eventi catastrofici che hanno cambiato i

connotati del paesaggio alpino.

Nell’ottobre del 2019 l’associazione Mont de Vie, che

promuove la cultura della montagna abitata, aveva organizzato un primo itinerario in Pian de Palui, con quattro artisti che si erano ispirati agli schianti di Vaia realizzando disegni, sculture e installazioni, il tutto accompagnato da un commento musicale. Seguiva uno spettacolo teatrale sulla follia della guerra, incentrato su Caporetto. Quest’anno il progetto è proseguito con una serie di laboratori didattici nelle scuole di Zoldo e si chiude con l’evento del 21 agosto, in cui i creativi Sara Casal, Pompeo De Pellegrin, Merino Mattiuzzi e Fabio Santin ripropongono le loro opere, introducendo “Albero gentilmente modificato” dell’artista trevigiano Piero Casarin. Il gruppo teatrale di Zoldo, coordinato da Paola Brolati, presenterà la pièce “Furono sempre le donne a portare”, dedicato alle portatrici carniche e a tutte le donne che hanno portato pesi sulle spalle, mentre il commento musicale sarà a cura di Charly Gamba. Pian de Palui si può raggiungere a piedi in un’ora da Pralongo, oppure con navetta gratuita alle ore 10 e 10.30. Per informazioni e prenotazioni (necessarie per la navetta): Associazione Mont de Vie 3482932772

