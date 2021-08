L’avventura di Guglielmo Vicario all’Empoli inizia con il piede giusto: il portiere si è presentato bene nella sfida di Coppa Italia

Guglielmo Vicario inizia bene la sua avventura con la maglia dell’Empoli che strappa una vittoria per 4-2 contro il Vicenza e passa, dunque, al turno successivo di Coppa Italia. Di seguito alcuni voti dei media per il portiere in prestito dal Cagliari.

Vicario: 6 Incolpevole sulle due reti firmate dal Vicenza. Nel primo tempo incerto in una occasione, mentre nella ripresa molto reattivo sulla conclusione di Lanzafame. (PianetaEmpoli.it).

Vicario 6: non può nulla sul gol di Dalmonte, forse sorpreso sulla battuta di Lanzafame, dice a no Diaw nel momento di maggior sofferenza dei suoi (calciomercato.com).

L’articolo Vicario Empoli, il portiere stupisce in Coppa Italia i giudizi dei media proviene da Cagliari News 24.