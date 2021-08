Al liceo classico D’Azeglio di Torino sarà possibile per gli studenti vaccinarsi in aula magna grazie ad un accordo con il centro vaccinale dell’Ospedale Mauriziano. Il 14, 15 e 16 settembre tutti gli studenti potranno ricevere il vaccino anti Covid19 direttamente a scuola, per poi fare il rihiamo in ottobre con la seconda dose. Il … Leggi tutto L’articolo Al liceo D’Azeglio di…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it