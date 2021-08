Allenamento Cagliari: inizia la settimana verso lo Spezia. Il report dell’allenamento odierno ad Asseminello

È cominciata la settimana di lavoro che porterà il Cagliari alla prima gara stagionale del campionato di Serie A 2021-22: dopo la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare la sfida contro lo Spezia, in programma lunedì 23 agosto alla Unipol Domus (biglietti in vendita online).

Seduta al via con degli esercizi di attivazione, a seguire esercitazioni tecniche. I rossoblù sono stati impegnati quindi in una serie di partitelle a settori; in chiusura lavoro aerobico. Il gruppo riscenderà in campo domani mattina per una nuova sessione di allenamento.

