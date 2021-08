Zingonia. A due settimane dalla fine della sessione estiva di calciomercato l’Atalanta sta lavorando sottotraccia per completare l’organico con gli ultimi innesti. C’è tempo fino al 31 agosto per chiudere le operazioni in entrata e in uscita, ma salvo offerte irrinunciabili last minute i big rimarranno a Bergamo.

La società di Percassi si è fatta trovare pronta per sostituire il pilastro difensivo Romero e il portiere Gollini con gli acquisti di Demiral e Musso. Due ottime operazioni concluse senza abbassare il valore della rosa di Gasperini.

L’Inter, dopo l’addio di Lukaku, ha bussato alla porta dell’Atalanta per chiedere informazioni su Duvan Zapata. Le offerte arrivate sono state rispedite al mittente perché lontane dalle richieste bergamasche e a meno di clamorosi colpi di scena dei prossimi giorni il colombiano dovrebbe essere ancora il punto di riferimento in attacco.

Per quanto riguarda invece la situazione degli esterni Sartori e il suo staff stanno lavorando per regalare al tecnico di Grugliasco un’alternativa di spessore sulla destra a Maehle. Le condizioni fisiche di Hateboer non convincono al 100% e gli uomini mercato nerazzurri hanno rivolto le loro attenzioni su Davide Zappacosta.

L’ala del Chelsea tornerebbe a indossare la maglia della Dea a distanza di sei anni dall’ultima volta. Per caratteristiche e qualità l’italiano sembra il profilo migliore, soprattutto se si considera la cifra contenuta che servirebbe per ingaggiarlo. La trattativa è ormai avviata da tempo ma ad oggi non ci sono segnali positivi sulla chiusura dell’affare.

Anche a centrocampo la coperta è abbastanza corta. De Roon e Freuler durante la stagione avranno bisogno di riposare, le alternative sono Pasalic, Pessina e Malinovskyi tutti giocatori con qualità più offensive e abituati a muoversi più vicini alla porta avversaria. Il croato e il campione d’Europa sono gli indiziati a occupare la zona centrale del campo con caratteristiche diverse.

Per colmare questa lacuna i dirigenti nerazzurri hanno seguito a lungo Teun Koopmeiners, capitano dell’Az Alkmaar classe ‘98 di cui si parla molto bene. La fase di stallo della trattativa non sembra sbloccarsi e presto potrebbe essere necessario cambiare obiettivo.

Con il possibile arretramento davanti ai difensori di Pessina e Pasalic il mirino finirebbe su un tipo di calciatore completamente diverso, un attaccante rapido con la palla tra i piedi e fulmineo nel dribbling per creare la superiorità numerica. Il nome di Jeremie Boga resta sullo sfondo, viste le richieste molto elevate del Sassuolo. Le alternative sul taccuino della dirigenza bergamasca non mancano, anche se vengono nascoste per non scatenare aste al rialzo.

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalarci qualche colpo inaspettato per completare una rosa già competitiva, che si appresta a esordire in campionato sabato alle 20.45 sul campo del Torino.